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沙特国王突换王储：

准备权力交接 为儿子搞改革清障

【澎湃新闻网】沙特国王萨勒曼21日宣布，废黜王储穆罕默德·本·纳伊夫，另立穆罕默德·本·萨勒曼为新任王储。

穆罕默德·本·纳伊夫是萨勒曼的侄子，而穆罕默德·本·萨勒曼是萨勒曼的儿子。这也是萨勒曼2015年担任国王以来，沙特第二次更换王储，此次“废侄子、立儿子”的举动，也被认为是萨勒曼为儿子本·萨勒曼将来的权力交接做准备。

2015年1月，沙特前国王、萨勒曼的哥哥阿卜杜拉去世，79岁的时任王储萨勒曼即位，当时第二王位继承人、副王储穆克林成为王储。

三个月后，萨勒曼宣布，根据其同父异母的弟弟穆克林的个人意愿，免去他的王储等职务，任命时任副王储的穆罕默德·本·纳伊夫为王储。同时，他的儿子、时任国防大臣的穆罕默德·本·萨勒曼被任命为副王储。沙特开国君主阿卜杜勒·阿齐兹过世后，王位一直在他的儿子中继承。2015年被废的穆克林当时已年近70岁了，是他最小的儿子。在当年更换王储的事件中，纳伊夫成为孙辈中首个王位继承人。这一举动被解读为沙特王室家族已经决定开始将王位继承从第二代向第三代平稳过渡。