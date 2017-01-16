Monday, January 16th, 2017 | Posted by

死亡人数37人　其中6人孩童 一架香港起飞土航货机坠毁吉尔吉斯斯坦

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1月16日在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克玛纳斯国际机场附近拍摄的货运飞机坠毁现场。

 

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1月16日，在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克玛纳斯国际机场附近，救援人员在货运飞机坠毁现场工作。

 

【世界之声网】一架从香港起飞的土耳其航空（ACT）货机今天（1月16日）在吉尔吉斯斯坦首都附近一个村庄坠毁，比什凯克当局稍早前称，至少16人遇难。但在本台截稿前，据法新社报道，死亡人数已上升至37人，其中6人是孩童。吉尔吉斯斯坦当局宣布明天为国殇日益追悼遇难者。

吉尔吉斯斯坦紧急情况部发言人斯瓦罗夫（Muhammed Svarov）对法新社说，这架土航波音747货机当地时间上午7点40分坠毁在首都比什凯克25公里外的玛纳斯（Manas）机场附近一个人口稠密的村庄。飞机坠毁导致当地至少15座民房被毁坏，死者现已上升至37人，多数是当地居民，还有4名机组人员。

报道称，飞机坠毁导致大火，但已受到控制。事故发生后，当地警方、消防及医疗人员开展大面积搜索、实施救援。吉尔吉斯斯坦政府另在一份声明中通报说，第一副总理阿布尔加耶夫（Moukhammetkali Aboulgaziev）携紧急情况和运输部部长已赶赴现场，并将全力对事故原因进行调查。

一名不愿透露姓名的目击者对法新社说：“失事飞机直接掉落于住家，杀死了一家又一家人，那些住家完全被毁，包括孩子在内，全家人都死了。很多人当时还在睡觉。”

机场方面称，这架运输机是从香港起飞，预定前往伊斯坦布尔，中途准备在玛纳斯机场停留，不料发生空难。马纳斯（ Manas）机场已经关闭，所有航班暂时被取消至今天晚上。

吉总统因坠机事件

宣布全国哀悼

吉总统阿坦巴耶夫签署总统令，宣布17日为全国哀悼日。阿坦巴耶夫在总统令中说，飞机失事造成巨大人员伤亡，给吉尔吉斯斯坦人民带来巨大悲痛。吉尔吉斯斯坦政府部门需要第一时间采取措施来进行搜救，并给予遇难者、受伤者及其亲属最大的支援。他对遇难者表示哀悼，向遇难者家属及受伤人员致以诚挚的慰问。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=173032

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