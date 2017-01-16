Posted by admin

死亡人数37人 其中6人孩童 一架香港起飞土航货机坠毁吉尔吉斯斯坦

【世界之声网】一架从香港起飞的土耳其航空（ACT）货机今天（1月16日）在吉尔吉斯斯坦首都附近一个村庄坠毁，比什凯克当局稍早前称，至少16人遇难。但在本台截稿前，据法新社报道，死亡人数已上升至37人，其中6人是孩童。吉尔吉斯斯坦当局宣布明天为国殇日益追悼遇难者。

吉尔吉斯斯坦紧急情况部发言人斯瓦罗夫（Muhammed Svarov）对法新社说，这架土航波音747货机当地时间上午7点40分坠毁在首都比什凯克25公里外的玛纳斯（Manas）机场附近一个人口稠密的村庄。飞机坠毁导致当地至少15座民房被毁坏，死者现已上升至37人，多数是当地居民，还有4名机组人员。

报道称，飞机坠毁导致大火，但已受到控制。事故发生后，当地警方、消防及医疗人员开展大面积搜索、实施救援。吉尔吉斯斯坦政府另在一份声明中通报说，第一副总理阿布尔加耶夫（Moukhammetkali Aboulgaziev）携紧急情况和运输部部长已赶赴现场，并将全力对事故原因进行调查。

一名不愿透露姓名的目击者对法新社说：“失事飞机直接掉落于住家，杀死了一家又一家人，那些住家完全被毁，包括孩子在内，全家人都死了。很多人当时还在睡觉。”

机场方面称，这架运输机是从香港起飞，预定前往伊斯坦布尔，中途准备在玛纳斯机场停留，不料发生空难。马纳斯（ Manas）机场已经关闭，所有航班暂时被取消至今天晚上。

吉总统因坠机事件

宣布全国哀悼

吉总统阿坦巴耶夫签署总统令，宣布17日为全国哀悼日。阿坦巴耶夫在总统令中说，飞机失事造成巨大人员伤亡，给吉尔吉斯斯坦人民带来巨大悲痛。吉尔吉斯斯坦政府部门需要第一时间采取措施来进行搜救，并给予遇难者、受伤者及其亲属最大的支援。他对遇难者表示哀悼，向遇难者家属及受伤人员致以诚挚的慰问。