Monday, April 17th, 2017 | Posted by

正式计票结果将在一周内公布
土耳其举行修宪公投境内投票

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4月16日，在土耳其伊斯坦布尔，选民在一处投票站投票。土耳其修宪公投境内投票当地时间16日7时正式拉开帷幕。公投将决定土耳其是否由现行议会制转变为总统制，赋予总统更多行政权力并废除总理职位，因此备受关注。

 

【新华社安卡拉】土耳其修宪公投境内投票当地时间16日7时正式拉开帷幕。公投将决定土耳其是否由现行的议会制转变为总统制、赋予总统更多行政权力并废除总理职位，因此备受关注。

16日一早，不少投票站门前的民众便络绎不绝，甚至有商家把早点摊位摆到投票站门口。有些选民扶老携幼，全家出动。工作人员首先核对选民信息，然后发放一张印有“是”和“否”两个词的选票。选民只需在支持的选项上盖章，装入特制的黄色信封，投入透明的投票箱即可，投票过程只需一两分钟。

根据土耳其最高选举委员会公布的数字，本次公投的境内注册选民约为5530万人，境外注册选民约为290万人。境外投票已于本月9日结束。

土耳其全国设有逾16万个投票站。全部投票于当地时间16日17时结束，正式计票结果将在一周内公布。

外贸商人穆拉特是总统制的支持者。他认为，总统制将比现有的议会制更为稳定，有助于经济繁荣和法制完善，有助于吸引更多外国投资者。

３０多岁的保安吕赞告诉记者，他有很多朋友和家人反对修宪，因为总统制将行政权力集中于一人，这种缺少制约的权力会给国家带来风险。

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Posted by on Apr 17 2017. Filed under 国际新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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