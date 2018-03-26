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欧美近20国同日宣布

因特工中毒事件驱逐俄外交官

【中新网】据外媒报道，欧洲理事会主席图斯克表示，欧盟14国决定因索尔兹伯里事件驱逐俄罗斯外交官。加拿大、美国也宣布驱逐俄外交官。

据报道，德国、法国、波兰分别驱逐4名俄外交官；捷克、立陶宛各驱逐3人，荷兰和丹麦各驱逐2名俄外交人员，爱沙尼亚驱逐俄武官。

除欧盟国家外，美国驱逐60名俄外交官，并关闭俄驻西雅图领事馆。乌克兰则驱逐13名俄外交官。

3月4日，前俄英双重间谍谢尔盖_斯克里帕利及其女儿尤利娅在英国索尔兹伯里被发现失去意识。英国指责俄罗斯与此事有关。俄罗斯坚决否认牵涉其中。英国驱逐23名俄罗斯外交官，俄作为报复也驱逐了23名英国人。

此前《华盛顿邮报》称，接近20个欧洲国家可能最早在26日之前会驱逐俄罗斯外交人员，并且采取其他措施。这些国家包括法国、德国、波兰、荷兰、丹麦、捷克、瑞典、保加利亚、爱尔兰、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛。欧洲匿名官员表示，“这将是对伦敦到底有多少盟友的巨大考验，特别是在脱欧决定做出之后”。

此前据美国媒体报道，有消息人士称，华盛顿已就驱逐俄罗斯外交官拟定名单。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫就此表示，如果哪些国家驱逐俄外交官，俄罗斯“将按照对等原则逐一予以回应”。