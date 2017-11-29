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欧盟-非盟在科特迪瓦举行峰会

聚焦移民、反恐和就业

【美国之音网】欧洲以及非洲领导人星期三在科特迪瓦参加有关欧非两大陆有关问题的峰会，讨论经济合作、创造就业、移民、以及和平与安全等问题。

参加在阿比让这次为期两天欧盟-非盟高峰会议的有55个非盟成员国以及欧洲28个国家的政府首脑。

非盟委员会副主席奎西夸特在首脑会议前部长级会议上说：“我们要为造福当代和未来世代，努力加强本大陆的社会和政治弹性。”

非洲和欧洲两大陆的各国政府几年来面临的挑战，包括经北非和地中海前往欧洲的移民潮，辩论的问题围绕安置以及如何改善每年导致数千人死亡的移民沿线的安全等。

欧盟政策问题负责人莫盖里尼星期二表示，这次高峰会本身并非是一次有关移民问题的会议，不过，这个问题需要得到解决。

她说：“我们不能对共同责任熟视无睹，我们必须保护生命，挽救生命，为移民和迁徙开启正常渠道、为我们的非洲年轻人提供新的经济手段，但是最为重要的是，粉碎有时靠奴役赚钱的犯罪网络。”

欧盟表示，这次高峰会将解决通过投资教育、科学和技能开发，为年轻人创造就业机会的决心。另外一个聚焦点是促进非洲内部贸易，以及构建和平，防止冲突等问题。

莫盖里尼说：“我认为，我们今天所面临的安全挑战，从极端主义，恐怖主义，到走私以及犯罪团伙，使我们大家团结在一起。有效的解决办法，只有共同应对。”