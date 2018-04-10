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查扣通讯资料

FBI突袭特朗普私人律师办公室

【综合讯】美国联邦调查局人员（FBI）周一（4月9日）突击搜查总统特朗普长期私人律师柯恩（Michael Cohen）的纽约办公室、住处以及酒店房间，并查扣科恩的系列客户文档。

福克斯新闻报导说，FBI的行动是应特别检察官穆勒（Robert Mueller）的要求，而搜查令由纽约南区检察官办公室签发。

据悉，联邦调查局查扣文件跟柯恩在2016年总统大选前，支付成人片女星丹尼尔斯（Stormy Daniels）13万美元一事有关。该女星对外宣称，这是封口费。

柯恩的律师莱恩（Stephen Ryan）在声明中说，联邦调查局人员查扣了柯恩与客户间的一些“免责通讯资料”。

柯恩多年来是特朗普的私人律师，在房地产和私人问题上为特朗普提供意见。

此外，柯恩的律师莱恩质疑纽约联邦检察官的做法不当。他说：“纽约联邦检察官办公室利用搜索令进行调查的决定完全不恰当，而且没有必要。”

同时，莱恩提及特别检察官穆勒正设法和特朗普直接谈话。穆勒是美司法部去年5月任命的负责调查“通俄门”的特别检察官，他之前曾是FBI局长。因为其任用人员具有强烈的政治倾向，通俄门调查正面临“公众信任危机”。

特朗普周一晚在白宫回应说，穆勒的调查是“一场完整的捕风捉影（Witch Hunt)”，“真正意义上，(它）是对美国的袭击。”