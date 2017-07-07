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枪声大作、流弹横飞

独立日假期美国芝加哥101人遭枪击

【环球时报】数十起枪案、百余人中弹、多人死亡与烟花绚烂的喜庆氛围形成鲜明对比的是，美国第三大城市芝加哥枪声大作、流弹横飞，上演了当地近年来最为血腥暴力的一个独立日假期，并引发相当程度的恐慌。舆论慨叹，美国本土一些社会问题酿出的恶果，不亚于有组织的恐怖袭击活动。

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据美国《芝加哥论坛报》6日报道，芝加哥市进入独立日假期后枪击案频发，地点主要集中在治安情况不理想的城西和城南地区。从6月30日下午至7月5日早间，该市至少有101人遭遇枪击，其中14人死亡、87人受伤;受害者中年龄最小的仅13岁、年龄最大的60岁。统计显示，约一半的枪击案发生在4日下午3时30分至5日凌晨3时30分之间。英国广播公司(BBC)称，今年独立日假期的伤亡情况明显比上一年糟糕，去年的枪案受害者人数为66人。

《芝加哥太阳报》称，独立日假期期间发生的枪案多系酒后闹事或报复行为;但也有不少案件仅由一些琐碎无谓的争端引起。据了解，这些枪击事件造成很多的无辜市民受到牵连。例如，一个13岁的男孩1日早间在市西南的盖奇公园散步，平白无故被一颗流弹击中臀部;一名60岁的老者3日晚在市西南部的一处人行道上莫名其妙被击中左腿。

芝加哥警局上下目前正对这一周的安全工作进行全面审视。警局发言人安东尼古列尔米表示，夏季假日往往是芝加哥治安事件的高发期，因此警局从各部门额外抽调了1300多名警员进行强化部署。古列尔米认为，该市在独立日假期期间的警力资源方面并不存在不足。然而，警局惯用的一些战术和设备在此期间似乎未能发挥原有功效：据报道，该市执法部门主要通过“枪击监控系统”来应对枪击案，它的工作原理是通过电子系统捕捉枪声，并对声音进行分析定位，然后派遣事发地附近的警员出警干预。分析认为，这套系统在节日期间可能受到了烟火声音的干扰。