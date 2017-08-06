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极端天气致死：

欧洲本世纪末每年将逾15万人死亡

【中新网】据外媒报道，高温热浪、洪水、暴风雨和其他极端天气将在本世纪末，在欧洲造成每年超过15万人死亡，而现在这一数字是每年3000人。

根据欧委会研究中心5日的报告，欧洲每年极端天气致死数量不断攀升，主要原因是全球范围的气候变暖。

在该研究中心的期刊杂志“柳叶刀星球健康”当中，研究人员写道：如果人类不采取更加积极的干预措施扭转趋势，那么到了2100年，三分之二的欧洲居民就会每年暴露在极端致伤或致死天气现象当中。这一百分比在1981到2010年间只有5 %。

为了得出这份报告，科研人员对欧盟28个国家，外加瑞士、挪威和冰岛在内的7次最致死的气候灾难进行了研究，其中包括热浪、寒潮、火灾、旱灾、河海水灾、暴风雨等，此外还对1981年到2010年间的2300起同类灾难进行了研究，意图对欧洲人口面对每一项自然灾害时的脆弱程度进行对比。

其中显示，热浪是最为致死的，占到极端天气致死的99%，研究人员预计，热浪导致的死亡人数将会在未来呈爆发式激增，从每年2700人增长至世纪末的每年超过15万人。

致死率提升幅度第二高的是沿海地区的海水灾害。相对波动不那么明显的是水灾、火灾以及暴风雨，但这三项的年度致死率也都将上涨。

根据地区划分，意大利、西班牙和葡萄牙等南欧国家将成为重灾区：世纪末期每100万人中就有700人死于极端气候，而本世纪早期，每100万人中只有11人死于气候失调。

美西北部连续高温逾40天

多地发生山火浓烟笼罩

据美媒报道，美国西北部连续逾40天高温，国家气象局向俄勒冈、华盛顿州、加州等多个地区发出酷热天气警告，各地共发生逾40起山火，浓烟笼罩大片地区。

据悉，西雅图夏季平均温度为摄氏25度，但当地近日高达35.6度，打破30年前 32.2度纪录，热浪持续长达47天。