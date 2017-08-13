Sunday, August 13th, 2017 | Posted by

极右派集会引冲突3死35伤
美维州进入紧急状态

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一部车辆高速冲撞人群，造成多人受伤。

 

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美国维吉尼亚州夏洛特维尔市12日一场推崇白人优越主义和极右派人士的一场集会活动，抗议政府决定拆除象征「白人荣耀」的劳勃李将军纪念雕像。

 

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8月12日，在美国旧金山，人们为弗吉尼亚州夏洛茨维尔市暴力事件受害者举行烛光守夜。

 

【综合讯】美国弗吉尼亚州夏洛特维尔市（Charlottesville）12日一场推崇白人至上主义和极右派人士的一场集会活动，抗议政府决定拆除象征「白人荣耀」的劳勃李将军（Robert E. Lee）纪念雕像，示威引发冲突。警方通报，其中一辆车冲进人群，酿成1死19伤，其余游行地点也酿成15伤。另外，一架在夏洛特维尔市附近的警用直升机坠毁，警方证实机上2人罹难，目前正在调查详细原因。目前事件造成3人死亡、35人受伤。

综合媒体报导，当地时间12日上午示威人士举办「右派团结」（Unite the Right）集会活动，民众集结在夏洛特维尔市的「解放公园」（Emancipation Park），有数千人参加，其中包括三K党（KKK）和新纳粹（neo-Nazi）支持者。

示威期间，支持者与反对者爆发冲突，互相叫嚣、扔水瓶、丢掷化学药剂，接著一辆汽车高速冲撞人群，造成多人受伤。目击者表示，至少有12人被车撞，驾驶蓄意撞向人群后，又倒车撞人，接著逃离现场。夏洛特维尔市市长西格纳（Mike Signer）证实，已有1人遇难。

弗吉尼亚州长麦考利夫（Terry McAuliffe）宣布，全州进入紧急状态，并谴责暴力行为。美国总统川普指出，美国民众必须要团结，并谴责一切仇恨，「美国是一个无法容忍暴力的国家。」

已拘捕3名弗州暴力事件嫌疑人

据外媒报道，美国弗吉尼亚州警方13日表示，已拘捕3人，称他们与夏洛茨维尔解放公园集会以及后续骚乱有关。据弗吉尼亚州警察局社交媒体上发布的声明中称，21岁的田纳西州居民被指控破坏公共秩序，21岁的弗吉尼亚州居民被指控攻击和殴打，而44岁的佛罗里达居民被指控无持枪许可证情况下私藏枪支。

 

一部车辆高速冲撞人群，造成多人受伤。

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=190246

Posted by on Aug 13 2017. Filed under 国际新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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