Monday, February 12th, 2018 | Posted by

机上载有71人 已发现残骸及遇难者遗体
一架客机在莫斯科郊外坠毁

图为坠机现场的飞机残骸。

图为坠机现场的飞机残骸。

 

这是2018年2月9日在俄罗斯符拉迪沃斯托克拍摄的一架萨拉托夫航空公司的安－148客机。

这是2018年2月9日在俄罗斯符拉迪沃斯托克拍摄的一架萨拉托夫航空公司的安－148客机。

 

【中新网】据外媒报道，当地时间11日，俄罗斯一架载有71人的飞机从莫斯科起飞不久后坠毁，救援人员已发现飞机残骸及多具遇难者遗体。分析称，客机失事的原因可能是天气原因、操作失误或技术故障。

报道称，出事的飞机隶属萨拉托夫航空公司(Saratov Airlines)，失联客机机型为安-148，航班号6W703，当天从莫斯科飞往奥尔斯克，该飞机机龄7年，注册码为RA-61704

据报道，失事飞机在起飞仅5分钟后便以每分钟约1千米的速度下降，直至信号从雷达上消失。救援人员已经抵达飞机坠毁现场，并已经发现了多具遇难者遗体。

据塔斯社援引俄紧急情况部人士消息，当天该架飞机计划从莫斯科多莫杰多沃机场起飞，飞往奥尔斯科(Orsk)。飞机起飞后从雷达屏幕上消失。推测可能坠毁于莫斯科郊外的拉缅斯科区(Ramensk)。目前营救人员正在赶往现场。

报道称，安-148飞机是一款由安托诺夫设计局设计的支线客机，200962日进行了首次商业飞行。

普京表示慰问

俄罗斯总统普京对莫斯科州飞机坠毁事件中的遇难者亲友表示慰问，并指示当局就此空难成立专门委员会调查肇因。

俄罗斯卫星网报道，当局正从天气因素及飞机师是否失误等角度展开调查。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=206309

Posted by on Feb 12 2018. Filed under 国际新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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