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朝鲜宣布暂停核与导弹试验

并关闭核试验基地 全球谨慎回应

【综合讯】朝鲜领导人金正恩周六（4月21日）宣布，不再进行核试验以及中远程导弹发射，并关闭核试验场，引发全球关注。英美日韩中等国及欧盟先后发表回应，多数对朝鲜的这一举动持谨慎乐观态度。

CBS报导说，金正恩的这一重大宣布被外界看作是为即将到来的文金会以及川金会会谈定下基调。

周六全球对朝鲜的这一宣布做出回应。

美国回应

美国总统特朗普发推文说，朝鲜目前的举动是一个进展，“朝鲜已同意中止所有核试验并关闭一个主要试验场，这对朝鲜和世界来说是个好消息，很大的进展！期待我们的峰会。”一位白宫官员表示，白宫正在评估情势。

白宫官员说，白宫对金正恩在国家媒体上的讲话表示高兴。

欧洲回应

欧洲联盟委员会外交和安全政策高级代表莫盖里尼（Federica Mogherini）周六表示，朝鲜宣布停止核试验是积极的一步，并呼吁朝鲜进行“不可逆转的无核化”。

莫盖里尼还表示，即将到来的峰会（文金会和川金会）是“建立信心，并能够带来额外的、具体的和积极成果的机会”。

莫盖里尼说，欧盟将以任何可能的方式支持这些会谈，包括分享欧盟自己的无核化谈判经历。

瑞典外交大臣瓦尔斯特伦（Margot Wallstrōm）表示，朝鲜暂停进一步的导弹试射是一个“好消息”。但他同时也表示，必须要保持持续施压，保持现在对被制裁政权所做的一切。

德国外交部长海科．马斯（Heiko Maas）表示，朝鲜宣布将立即停止核试验和导弹试验，是朝着正确方向迈出的一步。但他补充说，平壤必须公开其核武及导弹计划。

英国政府也发声明表示，金正恩做出停止所有核试和试射洲际弹道导弹的承诺，将是积极的一步，“我们希望这代表（双方）试图展开真诚谈判”。

“我们决心要跟国际伙伴合作，实现我们使朝鲜半岛达成彻底、可核查的且不可逆转的非核化目标，并且是以和平的方式达成。”

日本首相安倍晋三进行了更加谨慎的回应，他说，至关重要的是，这一发展将如何实现彻底、可核查、不可逆转的方式拆除核武器、大规模杀伤性武器和导弹。“我将会对此进行密切关注。”安倍说。