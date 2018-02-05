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朝鲜为规避制裁

金正恩通过驻德使馆采购导弹部件

【综合讯】德国国内情报机构“联邦宪法保卫局”（BfV）局长马森（Hans-Georg Maassen）向德国媒体证实说，朝鲜一直在利用其设在柏林的大使馆，为其导弹计划采购零部件。

据路透社报导，联邦宪法保卫局局长马森对北德广播公司（NDR）说：“我们确认，那里（朝鲜驻柏林大使馆）进行了采购活动。在我们看来，这些采购活动与朝鲜的导弹计划，甚至是核武计划有关联。”

马森说：“我们必须要知道，这种采购行为在发生。”这些被采购的物质是“两用物质”，也就是既可军用，也可民用。

根据北德广播公司在广播前所发布的评论，马森表示，德国当局只要是发现这些活动，便会出面进行制止，但他同时也补充说：“我们不能保证，对所有的相关案例都能够检测到并进行阻止。”

路透社称，朝鲜驻柏林大使馆针对联邦宪法保卫局的指控还没有做出任何置评。

北德广播公司称，德国国内安全机构在2016至2017年就得到了涉嫌为朝鲜导弹计划服务的相关采购情报。

此外，在2014年，一名朝鲜外交官试图获取一种监测仪，这种仪器可用于测量生产化学武器过程中的污染程度。马森指出，可以估计的是，朝鲜发射项目所需要的部件“应该是通过其它市场购买，或者在德国通过地下买家进行采购”。

法广称，根据联合国的一份报告，朝鲜在非洲及亚太地区进行秘密军事合作计划，以及与叙利亚和缅甸在弹道导弹领域开展秘密的军事合作计划。报告揭露朝鲜通过达成常规武器以及反黑客行动协议来偷窃军事秘密。