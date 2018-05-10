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曾被朝鲜关押的三名美国人获释抵美

特朗普等人机场迎接

【综合讯】特朗普10日凌晨两点多，携夫人梅拉尼亚前往首都华盛顿附近的安德鲁斯空军基地，亲自迎接获释的三名韩裔美国公民，美国副总统彭斯、国务卿蓬佩奥一同前往。

特朗普登上降落在跑道上的专机，数分钟后与三名获释人质一起走出舱门，向媒体挥手致意，特朗普表示，在朝美首脑会谈之前，没想到朝鲜会释放三名美国公民，他对朝鲜领导人金正恩表示感谢，期待下月初举行的美朝首脑峰会取得成功，又说希望自己有一天能去朝鲜访问，相信金正恩是想把朝鲜融入真正的世界。

对于促成美国被扣公民获释，特朗普不认为是很值得骄傲的成就，除非实现朝鲜半岛无核化。三名获释的美国公民据报精神状态良好，他们早前发表一份联合声明，感谢美国政府，总统特朗普以及国务卿蓬佩奥的付出，才把他们带回家。

特朗普此前派蓬佩奥秘密访朝，与朝鲜领导人金正恩会谈大约一个半小时，蓬佩奥向金正恩转达了特朗普的口信，双方商讨美朝首脑会谈的细节安排。据朝中社报道称，金正恩表示，即将举行的朝美首脑会谈将成为推动半岛局势转圜、建设美好未来的历史性会晤。双方就朝美首脑会谈达成的协议令人满意。报道称，金正恩接受特朗普有关释放被扣美国公民的请求。

此外，当天，日本首相安倍晋三与特朗普通电话，称三名被朝鲜扣押的美国人获释是“重大成果”。考虑到预计在6月上旬前举行的美朝首脑会谈，两国首脑确认，将紧密合作促使朝鲜放弃全部大规模杀伤性武器和弹道导弹。