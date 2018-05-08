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普京宣誓就职！正式开启第四个总统任期

【新华社莫斯科】俄罗斯联邦新一届总统普京7日在克里姆林宫宣誓就职，开始其第四个总统任期。

当天中午，普京面对俄罗斯宪法宣读了总统誓词。随后，俄宪法法院院长佐尔金将象征总统权力的徽章授予普京，宣布普京正式就任俄罗斯总统。

普京随后发表了就职演说。他说，为维护国家和平、实现繁荣而竭尽全力是自己的职责和生命意义。俄罗斯应成为朝气蓬勃的现代化国家，俄需准备应对时代的挑战，巩固国家在传统优势领域的地位，并且团结起来取得新成绩，使国家不断发展。任何困难都无法阻碍俄自主决定未来。同时，俄罗斯愿与外界对话，与伙伴国家加强各领域往来，并与各国为维护世界和平稳定开展平等互利合作。

就职仪式进行之时，克里姆林宫外鸣放礼炮。普京还在克里姆林宫内广场检阅了总统警卫团官兵。俄联邦委员会（议会上院）主席马特维延科、俄国家杜马（议会下院）主席沃洛金和俄议员、政府官员、军官、青年代表及各国驻俄使节等约3000人出席了就职仪式。

就职仪式后，在俄国防部长绍伊古见证下，普京接管了象征俄战略核力量的“核手提箱”。

梅德韦杰夫

为新一届俄总理

据俄罗斯卫星网报道，俄罗斯克里姆林宫称，俄总统普京向国家杜马(议会下院)提名梅德韦杰夫出任新一届俄政府总理。普京还签署命令，责成现政府继续履行职能，直到新政府产生。

梅德韦杰夫1965年9月14日生于列宁格勒市(今圣彼得堡市)，曾出任俄政府办公厅副主任、俄总统办公厅主任、俄政府第一副总理等职。