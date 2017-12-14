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普京宣布：将以独立候选人身份

参加2018年大选

【海外网】当地时间14日中午，俄罗斯总统普京2017年大型年度新闻发布会在莫斯科举行。今年是普京第13次举行年度记者会。和往年一样，今年的记者会也会历时数小时。

据俄罗斯卫星网报道，在回答记者关于2018年大选的问题时，普京说，宣布竞选总统是根据俄罗斯的宏观需求决定的。普京强调，他已有竞选纲领，但没时间在记者会上展示。他透露道，竞选计划集中在发展基础设施、卫生、教育及提高俄公民收入上。

普京还表示，他将以独立候选人身份参加2018年总统大选，希望得到各党派支持。“我将自荐参选，但希望得到在国家发展方面与我观点相同的政治力量的支持和信任。”普京在记者会上说。

俄中选委消息称，普京作为自荐候选人需要收集30万选民的签名。

现年64岁的普京2000年出任俄罗斯总统，2004年连任。因俄罗斯宪法规定同一人不能担任总统超过两个连续任期，普京2008年没有参加总统选举，而是出任政府总理。2008年12月，时任俄罗斯总统的梅德韦杰夫签署俄罗斯国家杜马通过的宪法修正案，将总统任期由4年延长至6年，并从2012年新当选总统开始适用。2012年3月，普京第3次当选总统。

新一届俄罗斯总统选举将于2018年3月进行，已有多人宣布参加此次选举。此前的民调显示，有超过66%的俄罗斯人计划投票给普京。