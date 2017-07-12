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拥挤地球：每秒4.2人出生

2100年112亿人将争资源！

【中新网】30年前的今天，地球迎来了它的第50亿个居民–前南斯拉夫一个婴儿的呱呱坠地，被联合国象征性地认定为地球上第50亿个人，这一天标志着地球人口突破50亿大关。

为纪念这个特殊的日子，同时为引起国际社会对人口问题更深切的关注，1990年，联合国根据其开发计划署理事会第36届会议的建议，决定将每年7月11日定为“世界人口日”。由此，1990年7月11日成为第一个“世界人口日”。今年的7月11日，已经是第28个世界人口日。此次的主题为“计划生育：增强人民能力，促进国家发展”。

拥挤的地铁，塞车的高峰，每天都淹没在人山人海中，如同沧海一粟的你，是否会偷偷抱怨，哪儿冒出来这么多人？其实别人，也在想着同样的问题！

早在公元1000年，世界人口只有4亿。1804年首次达到10亿，1960年达到30亿。而到了2000年，人口已经翻了一番，达到60亿。如今，世界人口数量已达76亿人。这或许也就是此次世界人口日的主题为何是“计划生育”的原因。联合国日前发布的《世界人口展望》2017年修订版报告显示，世界人口数量预计2030年将达86亿，2050年达98亿，2100年达112亿。而一个引人注意的预测是，印度将在2024年超越中国，成为世界第一人口大国！

面对有限的地球资源和日益严峻的环境、气候问题，人口繁荣增长，人类平均寿命变长，虽然意味着人类作为一个整体还将持续发展下去；但也让资源分配、福利、就业、经济增长等问题凸显出来，成为不少人口大国政府关注的紧要议题。

而与之相比已进入老龄化和少子化社会的国家，则继续鼓励生育：在俄罗斯，多生多育的妇女将获得“英雄母亲”称号；在丹麦，一对“造人”成功的夫妻加起来有长达52周的带薪产假；在瑞典，休完60天的额定产假后，如再多休上几个月的产假，还会拿到最高13万的奖金，是不是让人艳羡？每一天的每一秒，平均有4.2人出生，1.8人死亡。据估计，到2050年，世界上70%的人口将生活在城市里。