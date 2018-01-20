Saturday, January 20th, 2018 | Posted by

打破惯例！特朗普上任一年来
与奥巴马“零交流”

特朗普与前任总统奥巴马

特朗普与前任总统奥巴马

 

【海外网】120日，特朗普宣誓就职美国总统即将满一年。就在近日，美媒曝出了一件有些意外的事情：特朗普自上任以来竟然与前任总统奥巴马没有任何形式的直接交流，而这也打破了美国新任总统与前任总统间多年来的惯例。

综合美国CNN以及《新闻周刊》等媒体报道，一般来说，新任与卸任美国总统之间如果谈不上友好，但至少会存在着联系。像特朗普和奥巴马这样彼此毫无交流可以说是前所未有。

媒体称，特朗普和奥巴马上一次进行对话还是在一年前特朗普的宣誓就职典礼上。而在私下，奥巴马当时则是按照惯例在白宫的椭圆形办公室抽屉内留下了给继任者的一封传统赠言。在信中，奥巴马写道“祝贺你进行了一次成功的竞选，数百万的民众将希望寄托于你。我们所有人不分党派，都希望你在任期内能够延续（美国的）繁荣并维护安全。”

知情人士表示，特朗普被这封临别赠言触动，曾试图与奥巴马通电话。但奥巴马当时已经乘机飞往美国加州的棕榈泉，因此两人未能通话。而当奥巴马的一位助手联系到白宫后，工作人员表示特朗普只是想对赠言表达感谢，并将感谢之意传达给奥巴马。

从那时起，特朗普和奥巴马之间就再没有任何的对话或者会面，这也打破了美国新总统在第一年里，同卸任总统间总会进行交流的惯例。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=204073

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