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总统大选周日结束

俄罗斯即将宣布大选结果 普京连任毫无悬念

【美国之音网】俄罗斯大选的最终结果将于周一晚些时候宣布，现任总统普京看起来将毫无悬念地再度当选。

普京将再次担任六年任期，这让他的掌权时间仅稍短于共产党独裁者斯大林。普京没等最后的计票结果公布，就在莫斯科红场向挥舞旗帜的支持者们发表讲话。

普京表示，他的胜利是对过去几年取得的成就的肯定。

普京说，“我看到了这种信任和希望，我们的人民希望我们将以同样的力度、同样的责任感取得更大的成果。感谢你们，我们拥有如此强大的、数百万人的队伍，成功在等着我们。”

他补充说，“我们一起将以俄罗斯的名义开展大规模工作。”之后带领人群高呼“俄罗斯！俄罗斯！”

普京战胜了七名挑战者，这次胜选将使他的任期延长至将近四分之一个世纪，直到2024年，届时他将71岁。

当他的竞选总部的记者问他是否会再次跑步时，他说他认为这个问题“很有趣”。

当有人在普京竞选总部问他是否会再次竞选，他称这个问题“荒谬”。他说，“咱们数数吧，我会在这里掌权到100岁吗? 不！不！”

俄罗斯中央选举委员会表示，普京将会赢得76.6％的选票。

普京会见大选竞争对手

为国家福祉共同工作

【中新网】据俄罗斯卫星网报道，俄罗斯总统普京19日会见俄总统选举的其他候选人。普京呼吁后者联合力量，为国家福祉共同工作。

普京还在会面中表示，俄罗斯不会卷入军备竞赛，但是将对进一步加强国防能力给予必要的关注。普京称，俄计划在2018年至2019年减少军费开支。