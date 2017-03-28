Tuesday, March 28th, 2017 | Posted by

巴黎华人被枪杀案
引抗议警民冲突 35人被捕

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巴黎华人被枪杀案引发示威冲突。

 

【中新网】3月26日晚，居住在法国巴黎19区的青田籍华人男子被破门而入的执法警察开枪打死。法新社报道称，首都巴黎的亚裔社区因此事举行示威抗议活动，并演变成暴力冲突。法国警方28日表示，他们逮捕了35名示威者。法国警方表示，大约150名“亚裔社区成员”27日晚聚集在首都巴黎东北部的一警局门前示威。

报道还称，3名警官在冲突中受轻伤，一辆警车被破坏。

此前中国驻法国大使馆曾发表声明称，3月26日20时左右，在巴黎19区发生一起不幸事件，一名中国人因与法国警察发生冲突被打死。

法国警方表示，目前法方司法警察和督查已经介入，正在调查此案。

此外，《欧洲时报》报道称，3月26日晚，居住在法国巴黎19区的青田籍华人男子被破门而入的执法警察开枪打死。随后，法国媒体报道说，该华人男子刺伤了一名19区打击犯罪大队(Brigade anti-criminalite)的执法警察，警察遂开枪将其击毙；而该报记者联系死者女儿，得到是的完全相反的答案，她的表述是警察破门而入，看到父亲手中拿着剖鱼的剪刀，立刻开枪将其打死。

28日晚，法国巴黎19区副区长王立杰回应新京报记者称，华人被警察枪击案中的受害者家属已由区政府安置，争议细节正由司法警察和督查部门着手调查。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=178793

Posted by on Mar 28 2017. Filed under 国际新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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