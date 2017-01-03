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巴西20多年来最严重监狱暴乱 至少80人死 部分死者被斩首肢解

【新唐人】巴西爆发20多年来最严重的监狱暴乱。

1月1日晚巴西北部亚马逊州首府玛瑙斯监狱内敌对帮派之间发生严重冲突，暴动持续了17小时。据悉，至少80人死亡，至少有6名囚犯被斩首。

据《中央社》报导，另有不少囚犯越狱，但人数尚未获得证实。曾担任圣保罗公安厅长的巴西司法部长莫瑞斯（Alexandre de Moraes）今天将前往玛瑙斯，与当局讨论该州的监狱情况。

亚马逊公安厅长昨晚在记者会中表示，种种迹像显示，这是一起帮派之间为消除竞争发动的攻击事件。

玛瑙斯监狱暴动始于当地时间1日下午4时许，承包监狱的保安工作人员和74名囚犯沦为人质，暴动期间，双方一度胁持12名警卫，互相厮杀，并将6具无头尸体抛出监狱围墙外，众多囚犯亦趁乱逃走。最终囚犯愿意弃械投降，12名警卫亦平安获释。

当局已找到约60具的尸体，全部是囚犯，并不排除确定死亡的人数会上升。有报导称暴动造成至少80人死亡。

暴动发生1小时前，87名囚犯从玛瑙斯另1座监狱Antonio Trindade越狱。亚马逊公安厅长曾表示，这起越狱行动可能被用来掩盖玛瑙斯监狱（Anisio Jobim）帮派冲突行动。但这一假设还在调查中。