Posted by admin

巴西治安大崩坏

1天175起谋杀案创纪录

【综合讯】巴西的治安有多糟？根据「巴西公共安全论坛」（Fórum Brasileiro de Seguraněa Pública）9日公布的最新数据，2017年巴西共发生6万3880宗谋杀案，比前年2016年增加3.7%，破了纪录，平均1天发生175起。

今年10月即将举行总统选举的巴西，治安问题成为热门的选举议题。事实上，为了改善治安，今年4月，军方曾强力介入扫黑，不过成效有限。路透社报导，这份当地智库发表的最新数字显示，2017年巴西的谋杀率为每10万人30.8人，高于2016年的29.9人。谋杀率最高的是北里奥格兰德州（Rio Grande do Norte），每10万人有68起谋杀案；其次是靠近秘鲁边境西部的阿克里（Acre），每10万人中有63.9人死亡。富裕的圣保罗州（Sao Paulo）则是所有州中谋杀率最低的，但每10万人中仍发生10.7起凶杀案。

值得注意的是，女性的暴力问题日益恶化，去年有1133名女性被谋杀，较前年增加6%；而去年更发生6万起强奸案，较前年增加8%！为了遏止暴力，巴西警察选择以暴制暴，火力全开。报告指出，去年警方在执勤期间杀了5144名暴力嫌犯，较前年增加20%，但同时有367名警员殉职。目前巴西监狱人满为患，72万9463人在囚，是监狱容纳量的2倍。