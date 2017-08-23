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巴塞罗那恐袭谋划细节曝光：

袭击者选择了方案二

【新华社北京】西班牙巴塞罗那恐怖袭击4名嫌疑人22日首次出庭受审，其中一人供认，这一恐怖团伙原本打算制造大规模爆炸袭击，目标是教堂和纪念碑。他们的“炸弹工厂”意外爆炸、“精神导师”意外死亡后，他们临时更改计划，选择用车作案。

这4名嫌疑人当天在西班牙最高法院闭门受审。嫌疑人之一、21岁的穆罕默德扈利谢姆拉勒供认，他参与了这起袭击，并且早在两个月前就知道这一计划。

谢姆拉勒当天穿着病号服，右手缠着绷带，脸上有明显伤痕。恐怖袭击发生前一天，巴塞罗那附近的阿尔卡纳尔镇一处民宅爆炸，这处民宅据信是这一恐怖团伙的“炸弹工厂”，谢姆拉勒在这场爆炸中受伤，他的两名同伙被炸死。

庭审记录显示，警方在废墟中找到多张购买炸弹原材料的收据，票据日期都是本月初。警方还发现100多个煤气罐和爆炸物质TATP（三过氧化三丙酮）的爆炸痕迹。

此外，警方还发现一张用阿拉伯语写的字条，包含极端组织“伊斯兰国”等内容。警方还找到好几张西班牙布埃林航空公司飞往比利时布鲁塞尔的机票，购票人是在爆炸中死亡的伊玛目阿卜杜勒－巴基埃萨提。

庭审记录没有交代这几张机票的起飞时间，暂不清楚这是用过的机票底单还是尚未出行的机票。比利时方面此前证实，埃萨提去年在布鲁塞尔郊区逗留过三个月。两国安全部门正在调查，埃萨提是否与活跃在比利时的恐怖网络有联系。

现年44岁的埃萨提据信是这个恐怖团伙的召集者，在他的蛊惑下，10余名20岁出头的年轻人走上不归路。谢姆拉勒和另一名受审的嫌疑人22日证实这一猜测。但另外两名受审的嫌疑人声称不认识这名伊玛目。

谢姆拉勒说，埃萨提死后，他们决定采取“方案二”，用车辆撞人。方案实施的过程并不顺遂，他们租的第一辆货车在作案前发生交通事故。于是，他们租了第二辆货车，由最后一个归案的嫌疑人尤尼斯阿布雅各布开到巴塞罗那市中心布拉斯步行街，造成惨重死伤。阿布雅各布行凶后弃车逃走，4天后才被警察找到并击毙。