Wednesday, June 7th, 2017 | Posted by

已致12人死亡 4人被劫为人质
伊朗议会大厦发生枪击案

【中新网6月7日电】据伊朗媒体报道，当地时间7日，位于伊朗首都德黑兰的伊朗议会大厦及前伊朗最高领袖霍梅尼陵墓两地发生枪击事件。据报道，有12人因议会枪击事件身亡，仍有4人被劫为人质。

据媒体此前报道，伊朗议会议员表示，当天多名枪手闯入议会大厦开枪，他们持手枪和步枪进行射击，导致12人死亡。

另据报道，有4人被劫为人质。目前伊朗议会大厦已经关闭，据称一名袭击者在议会大厦内被包围，还有一名袭击者离开议会跑到街上开枪。

当地时间6月7日，位于伊朗首都德黑兰的伊朗议会大厦及前伊朗最高领袖霍梅尼陵墓两地发生枪击事件，导致一人死亡多人受伤，霍梅尼墓地有自杀式袭击者引爆炸弹。据悉，两名袭击者在霍梅尼陵附近发生枪击后被捕，但有自杀式袭击者引爆了炸弹。　　此外还有消息称，当天有枪手闯入位于德黑兰南部的霍梅尼陵墓开枪，导致多人受伤。

霍梅尼墓距离伊朗议会大厦约20公里。据报道，有一名自杀式袭击者在该陵墓引爆了炸弹，还有一名袭击者被消灭。目前，行凶者的身份和动机尚不清楚。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=184845

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