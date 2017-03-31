Friday, March 31st, 2017 | Posted by

将不领取任何工资报酬
伊万卡正式出任“总统助理”

特朗普的大女儿伊万卡（右二）在竞选活动中立下汗马功劳。

特朗普的大女儿伊万卡（右二）在竞选活动中立下汗马功劳。

 

【环球时报】美国白宫29日确认，总统特朗普的长女伊万卡正式成为联邦雇员，头衔为“总统助理”。伊万卡发表声明称，她任职白宫期间将不领取任何工资报酬。此外，她将继续拥有自己的品牌，但不会继续参与公司的具体经营管理，而是交给信托公司托管。

　　伊万卡的丈夫库什纳此前已经受命担任总统特别顾问，并领导白宫创新办公室，负责政府部门调整改革，并落实特朗普竞选期间的承诺。夫妻二人在特朗普政府中的作用，尤其是在外交中的作用引发美国媒体讨论。

　　白宫前官员向《环球时报》记者透露，特朗普竞选期间外交政策准备不足，不像其他候选人有大量国际问题专家参与拟定详细的外交政策。在正式就任总统后，特朗普不愿任命曾经对他提出过批评的前政要和外交政策学者。在竞选期间对特朗普发公开信进行批评的据称都被列入了新政府的“黑名单”。这造成国家安全委员会等相关部门缺少优秀的外交问题专家。目前，国务卿蒂勒森及国会中的资深议员正在寻求恢复国务院在美国外交中的传统作用。

　　在此背景下，伊万卡在安排特朗普外事活动中的角色显得非常重要。近期她出席了特朗普与日本首相安倍晋三的会晤、特朗普与加拿大总理特鲁多的会晤以及本月17日特朗普与德国总理默克尔的会晤。

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