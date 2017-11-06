Monday, November 6th, 2017 | Posted by

嫌犯冲入教堂开火
德州教堂枪击案已死26人

 

11月5日，在美国得克萨斯州南部萨瑟兰斯普林斯，警察封锁发生枪击事件的教堂周边道路。

11月5日，在美国得克萨斯州南部萨瑟兰斯普林斯，警察封锁发生枪击事件的教堂周边道路。

 

BBC中文网】一名枪手在周日（115日）的礼拜时间冲入美国得克萨斯州一家教堂开火，官方称截至目前已导致至少26人被杀。

枪击案发生在美国得克萨斯州威尔逊县（Wilson County）小镇萨瑟兰泉 （Sutherland Springs）的第一浸信会教堂（First Baptist Church）。

报道称枪手于当地时间11:30左右闯入教堂并开火。枪手在事发后身亡。

得克萨斯州州长阿博特（Greg Abbott）确认了上述死亡数字，并称这是德州历史上最大规模的枪击案。

对于那些痛苦的人们来说将有一个长期的哀悼过程，他在周日的记者会上说。德州公共安全部的地区总监弗瑞曼马丁（Freeman Martin）说，遇害者年龄在572岁之间。另外还有至少20名受伤者被送到医院。

根据当地媒体报道，嫌犯名叫凯利（Devin P Kelley），今年26岁。但警方还没有确认嫌犯的身份。媒体报道称，凯利2014年被空军解雇，原因是他攻击自己妻子和孩子并遭到军事法庭起诉。

第一浸信会教堂牧师弗兰克波默罗伊（Frank Pomeroy）告诉美国广播公司，他14岁的女儿安娜贝尔（Annabelle）在枪击中遇害。

事发时波默罗伊身在俄克拉荷马州，他在接受电话采访时说，自己的女儿是一个非常美丽和特别的孩子

美国得克萨斯州威尔逊县警长塔基特说，5日萨瑟兰斯普林斯市一所教堂开枪击毙至少26人的枪手，事后因自己造成的枪伤而丧命。 　塔基特6日接受媒体访问时说，枪手在作案后开车逃离现场，两名持枪的市民紧追在后，过程中双方发生交火。他表示，警方相信枪手过后因自己造成的枪伤而丧命。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=197599

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