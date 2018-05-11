Friday, May 11th, 2018 | Posted by

威吓叙总统
以色列要建”中东超级联盟”围剿伊朗

这是5月10日在叙利亚首都大马士革拍摄的疑似防空导弹。

这是5月10日在叙利亚首都大马士革拍摄的疑似防空导弹。

 

【海外网】据外媒报道，以色列国防部长阿维格多·利伯曼11日呼吁“温和派”国家全都站出来，组成“中东超级联盟”共同围剿伊朗。此外，他敦促叙利亚总统阿萨德尽快清除伊朗在叙军事力量，否则“会危及你的国家。”

据英国快报报道，以色列国防部长阿维格多·利伯曼11日表示，在近期中东地区发生各种冲突事件之后，其他阿拉伯国家应该站在以色列总理内塔尼亚胡这边，支持美国总统特朗普对伊朗的强硬路线，帮助迎击“他们的共同敌人”伊朗。

利伯曼称，“当初是谁支持特朗普退出伊朗核协议的？是以色列、沙特和海湾国家，我认为是时候让这些‘温和派’的国家‘走出壁橱’并开始公开谈话了。”利伯曼强调，就像“邪恶轴心国”的存在一样，中东这些“温和派”国家也需要一个轴心。

另据美联社报道，以色列国防部长还敦促叙利亚总统阿萨德清除伊朗在叙军事力量，并警告叙总统，“伊朗的军事存在会危及你的国家”。

利伯曼说，“阿萨德，清除伊朗人吧……他们并不是在帮你，他们的存在只会为你带来麻烦和伤害。”

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=214771

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