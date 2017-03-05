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奥巴马发言人否认

特朗普指控奥巴马曾窃听特朗普

【中国新闻网】美国总统特朗普4日在社交媒体上声称，前总统奥巴马曾在去年大选期间对他进行“窃听”。奥巴马当天通过发言人对此予以否认。

特朗普4日上午通过其个人推特账号接连就此事发布了四条推文。他表示，奥巴马在大选前曾对特朗普大厦进行“窃听”，去年10月曾对他的电话进行“窃听”。他说，奥巴马的这种做法是非常“低下的”，他甚至将此事与“水门事件”相提并论。

4日下午，奥巴马通过发言人发表声明，否认特朗普的有关言论。声明称，奥巴马任职期间，从无任何白宫官员对司法部主导的独立调查进行过干预。这是奥巴马政府执政的一条基本原则。奥巴马以及白宫官员从未下令对任何美国公民进行监视。声明称，任何有关这方面的暗示都是不真实的。

截至目前，特朗普尚未公布奥巴马对其进行“窃听”的证据，白宫方面也没有就相关言论做出解释。美国媒体普遍认为，特朗普言论的真实性无法确认。

尽管如此，特朗普的言论还是在美国国内引发诸多关注。美参议院共和党参议员林赛格雷厄姆4日表示，如果此事属实，这将是自“水门事件”以来最大的政治丑闻。同日，美众议院民主党众议员亚当希夫批评特朗普的指控毫无根据。

曾在奥巴马执政期间担任美国总统国家安全事务副助理的本罗兹4日在推特上表示，美国总统无权下令进行窃听，正是这种对权力的限制才保护了美国公民。