Sunday, January 14th, 2018 | Posted by

夏威夷误报“导弹来袭不是演习”
民众一时陷入恐慌

图为，2018年1月13日，夏威夷檀香山发出的紧急警报。檀香山市早晨景象。

图为，2018年1月13日，夏威夷檀香山发出的紧急警报。檀香山市早晨景象。

 

【海外网】“弹道飞弹进逼夏威夷，急寻庇护，这不是演习。”不少夏威夷居民今天一早被这则警报简讯吵醒。原来是夏威夷州错发警讯，美军也急忙澄清，要大家安心。有不少夏威夷居民在网络上说，这让他们联想到珍珠港事件。

据台媒援引美国《华盛顿邮报》报道，夏威夷当地时间13日上午约8点，不少民众手机响起警报简讯通知，根据华邮取得的截图，警报简讯内容写着“弹道飞弹进逼夏威夷”，要求民众紧急寻找庇护场所，还强调“这不是演习”。

报道称，约20分钟后，夏威夷州紧急事故管理局透过官方推特澄清，“没有弹道飞弹威胁夏威夷”；到上午845分，夏威夷民众则收到手机简讯澄清通知，说明先前发出的第一则警讯是错的，证实是虚惊一场。

然而，错误警报在星期六（13日）一早发出，也惊动美军太平洋司令部赶紧出面澄清。

美军太平洋司令部发言人贝纳姆发出书面声明，“太平洋司令部没有侦测到有弹道飞弹威胁夏威夷”，他说，先前送出的讯息是“错误的”，夏威夷州将尽快送出更正资讯。

截至发稿，州政府尚未说明错误警报发出的原因为何？也不清楚警报系统是否遭电脑黑客入侵。

州政府官方在送出错误警报简讯20分钟后更正，这样的效率引发质疑与检讨。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=203474

Posted by on Jan 14 2018. Filed under 国际新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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