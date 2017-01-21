Saturday, January 21st, 2017 | Posted by

在国会山正式宣誓就职
特朗普走马上任成为美国第45任总统

特朗普夫妇已经抵达华盛顿，奥巴马夫妇在白宫欢迎。

特朗普夫妇已经抵达华盛顿，奥巴马夫妇在白宫欢迎。

 

【中新网120日电 (孔庆玲)】当地时间20日中午，美国候任总统特朗普在国会山正式宣誓就职，成为美国第45任总统。今天，白宫将迎来新主人，“特朗普时代”的大幕正式拉开，可谓挑战和希望并存。此次就职典礼备受全球关注，华盛顿近期投入大量人力物力加强安全警戒，仅典礼的安保费用就已超过1亿美元。

　　　2016119日，毫无从政经验的共和党人特朗普，在美国大选中逆袭击败希拉里，夺下总统宝座。两个多月后的今天，候任总统特朗普将正式宣誓就职，成为美国第45任总统，白宫也将迎来新主人。

　　近半个多世纪以来，美国历任总统都是在120日宣誓就职，就职地点通常在国会大厦，流程大同小异。

　　本次，当地时间120日早，特朗普夫妇和副手彭斯夫妇完成早祷后，将由国会联合就职典礼委员会成员陪同前往白宫。在简短会面后，奥巴马夫妇将陪同特朗普夫妇经由宾夕法尼亚大道前往国会大厦。

　　就职典礼开幕式将在上午1130分拉开帷幕，而活动的高潮部分宣誓就职仪式则从中午12时开始。在美国首席大法官的监督以及家人陪伴下，特朗普将手按两本《圣经》完成宣誓。值得一提的是，其中一本是其母亲所赠，另一本则是100多年前的美国总统亚伯拉罕林肯宣誓时用的《圣经》。

　　宣誓仪式后，特朗普将发表就职演说。虽然特朗普在竞选期间的言论“不走寻常路”，但他在赢得大选后发表的胜选演讲却颇为精彩，他自称希望成为“所有美国人的总统”。特朗普19日曾表示他还在准备演讲稿，面对日益撕裂的美国，高喊“让美国重新变强大”的特朗普会带来怎样的演说，也备受外界关注。

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