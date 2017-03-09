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国际原子能机构理事会

批准天野之弥连任总干事

【中新网】据联合国网站8日消息，国际原子能机构理事会3月8日在维也纳总部作出决定，批准该机构现任总干事天野之弥(Yukiya Amano)继续担任该职位，任期直至2021年11月30日。国际原子能机构理事会35个成员国的代表8日一致同意天野之弥连任机构总干事一职。按照程序，总干事任命需要经过国际原子能机构大会的批准。但根据惯例，一旦被理事会批准，机构大会也将同意其当选机构总干事。因此，在今年9月的原子能机构大会之后，如不出意外，天野之弥将从12月1日正式开始他的第三个任期。

天野之弥当天向媒体发表讲话，称再次获得机构理事会的任命令他深感荣幸。天野之弥：“在过去60年里，原子能机构为改善世界的健康、繁荣以及安全作出了巨大的贡献。引领机构进入下一个十年是我的荣耀，也是一个巨大的责任。原子能机构维护和平、推进发展的职责对数以百万计的全球普通民众的生活而言极为重要。

在未来几年中，原子能机构将致力于最大限度地发挥核科学技术的力量，帮助会员国实现可持续发展目标，将完成核应用实验室的现代化改造，将继续依据《联合全面行动计划》认真监测和核查伊朗与核相关承诺的落实情况，并随时准备在政治方面取得进展的时候恢复在朝鲜的核查工作。”

天野之弥表示，在他的下一个任期内，原子能机构还将继续积极致力于为会员国提供全面支持，以启动核能计划或者进一步扩大现有项目，并协助会员国不断加强核安全与核安保能力建设。