Sunday, July 29th, 2018 | Posted by

“国际军事比赛－2018”“空降排”项目
在俄罗斯普斯科夫市正式开幕

7月28日，在俄罗斯首都莫斯科郊外的阿拉比诺，俄罗斯国防部长绍伊古（中）在“国际军事比赛－2018”开幕式上讲话。

7月28日，在俄罗斯首都莫斯科郊外的阿拉比诺，俄罗斯国防部长绍伊古（中）在“国际军事比赛－2018”开幕式上讲话。

 

【新华社俄罗斯普斯科夫】当地时间728日，“国际军事比赛－2018”“空降排”项目开幕式在俄罗斯普斯科夫市举行。

开幕式上，俄罗斯空降兵司令安德烈谢尔久科夫和普斯科夫市市长向10个参赛队表示欢迎。按照赛事主办方规定，中国参赛队作为上一届“空降排”比赛的冠军，派出代表升起国际军事比赛会旗。

开幕式上，主办方展示了包括“章鱼”自行火炮和BMD4M型号战车在内的最新式装备，还进行了别具特色的文艺表演。在这座人口不到20万人的小城，开幕式吸引了大批当地市民前来观看。

正式比赛将于730日至88日分别在“红木船”靶场和“扎维利奇耶”靶场举行。届时，中国空降兵将与俄罗斯、白俄罗斯、巴基斯坦等10国参赛队展开激烈比拼。

今年的中国空降兵参赛队由空降兵某部“上甘岭特功八连”为主体组建，这也是他们历史上第４次参加“空降排”国际军事比赛。在去年的比赛中，他们取得了战车项目总成绩第一的好成绩。

参赛队负责人、空降兵某旅副旅长孙涛说，今年的“空降排”比赛区分战车组、非战车组、定点跳伞三大项目８个课目。其中，战车组比赛包括单车赛、追逐赛和接力赛３个课目；非战车组比赛包括空降与急行军、单兵两项、定向越野、班越障接力４个课目。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=221223

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