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同意共同资助、发展与部署武装部队

欧盟25国启动永久性结构防卫合作协议

【中新网】据外媒15日报道，欧盟各国实现一项延续70年整合防卫系统的野心计划，启动25国政府签署的永久性结构防卫合作协议，同意共同资助、发展与部署武装部队。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)表示，此举“对我们敌人来说是坏消息”。

据报道，上世纪50年代，法国国会率先否决这项协议，英国紧跟在后，担心可能因此成立欧盟军队。协定目的在于，避免浪费数以十亿计欧元在各国不同防卫政策上。此外，协议目的也要减少欧盟对美国的重度依赖。

除即将脱欧的英国之外，马耳他以及选择退出欧盟防卫事务的丹麦，为其中两个没有签署协议的欧盟国家。

英国2016年表决通过脱离欧盟后，各国致力恢复防卫合作。法国总统马克龙(Emmanuel Macron)5月当选总统，更带来新一波动力推动防卫联盟。

美国总统特朗普批评欧盟的防卫支出低、欧盟各国在外交政策上有众多分歧，再加上特朗普屡次警告盟邦，若不提高支出，就不得再依赖美国解决防卫问题，种种因素让欧盟决定推动这项协议。

与往常不同，北约这次支持欧盟决定，但参与峰会部分会议的北约秘书长斯滕贝格(Jens Stoltenberg)警告，由于欧盟有22个国家同样是北约成员，在对成员国的要求方面可能出现冲突。