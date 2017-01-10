Tuesday, January 10th, 2017 | Posted by

可促进中美关系更友好 特朗普与阿里巴巴董事会主席马云会晤

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1月9日，在美国纽约特朗普大厦，美国当选总统特朗普（左）与中国阿里巴巴集团董事局主席马云在会谈后见媒体。

 

【中新社纽约】美国当选总统唐纳德·特朗普当地时间9日在纽约与阿里巴巴集团董事会主席马云会晤，二人谈及小企业发展和就业问题，特朗普称赞马云是全球最优秀的企业家之一。

此前，特朗普过渡团队官员、候任白宫发言人肖恩·斯派塞当天上午在电话吹风中说，特朗普与马云的会晤将讨论阿里巴巴集团通过帮助美国小企业将产品销往中国和亚洲市场，创造100万个美国就业岗位的问题。根据阿里巴巴旗下新闻网站Alizila当天晚些时候发布的消息，当天的会晤持续约40分钟。

会晤结束后，特朗普与马云一起出现在媒体面前，接受了简短采访。特朗普表示，这是一次很好的会晤，二人谈到了就业问题。马云是全球最优秀的企业家之一，他将与马云一起，为小企业做一些好事。

马云表示，当天的会晤很有成效，他与特朗普谈到了支持小企业发展的问题，尤其是帮助美国中西部地区小企业发展。阿里巴巴集团可以帮助小企业通过阿里巴巴平台将产品和服务销售至中国和亚洲市场，尤其是东南亚市场。

马云还表示，他认为中美关系应该得到加强，变得更加友好和互惠。

马云说，他在会晤中向特朗普介绍了自己对改善中美贸易，尤其是支持小企业发展和跨境贸易等问题的看法，两国可以通过商界交往来改善对现状的了解。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=172593

Posted by on Jan 10 2017. Filed under 国际新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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