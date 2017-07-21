Friday, July 21st, 2017 | Posted by

反对派罢工
让委内瑞拉部分地区陷入瘫痪

Venezuela Political Crisis

7月20日，政府支持者和反政府抗议示威者在委内瑞拉首都加拉加斯发生冲突

 

【美国之音网】委内瑞拉人响应反对派号召举行大罢工，抗议马杜罗政府。用树枝、铁丝、垃圾和家具堆砌成的路障星期四拂晓出现在委内瑞拉各大城市的街道上。

抗议者和警察在某些地区发生了冲突。一群群戴着面具的年轻男子对几处路障放火，并向防暴警察投掷石块，防暴警察用催泪弹回击。

检察部门的官员说，首都加拉加斯郊外发生的示威游行引起暴力冲突，造成一名24岁男子丧生，另外三人受伤。

反对派抗议者还放火焚烧一个警察哨所，有几人被捕。

抗议者还向VTV国家电视台总部投掷石块。

在加拉加斯，戴着黑色头盔，跨在摩托车上的卡尔莫那告诉美国之音说，马杜罗做出的姿态改变不了他的看法。

他说：”我们现在饭都吃不饱。政府以为给我们点食物就能收买我们，没门。我们每天都会上街抗议。“

这次24小时的罢工行动是为了表达举国上下对马杜罗计划召集宪法大会的不满。这次宪法大会将重新塑造委内瑞拉的政治体系，加强执政党对唯一一些尚不在其控制之下的机构的权力。反对派抵制的就是7月30日对大会成员的选举。

马杜罗在全国电视上说，他坚持按原计划修改宪法，并表示，罢工丝毫没有影响到委内瑞拉数百家最大公司的运营。这种说法无法立即得到证实。

反对派呼吁委内瑞拉人星期六上街游行，以示对新法官的支持。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=188174

Posted by on Jul 21 2017. Filed under 国际新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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