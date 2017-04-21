Posted by admin

又遭恐袭？大选前巴黎发生枪击案

安保警戒或升级

【中新网】综合报道，法国巴黎香榭丽舍大道20日晚发生针对警察的枪击事件，造成1死2伤，备受外界关注。目前枪手已被击毙，法国反恐部门正介入调查，极端组织IS宣称对事件负责。有分析称，大选前夕发生枪击案，一方面将促使当局尽力提升大选当天的安保警戒，另一方面可能会影响选民的投票意向。 4月20日晚，法国巴黎香榭丽舍大道20日晚约9时发生针对警察的枪击事件，造成一名警察死亡，另有两名警察受伤。

据称，一名枪手已遭击毙。警方已对第二名嫌疑人发出逮捕令。法国检方称，被打死的枪手身份已经确认，但为了后续调查，尚不便公布信息。

目前，巴黎检察院反恐部门已介入调查。法国警方正在对一名涉案嫌疑人的住宅进行搜查。

警方稍早初判这起枪击案很可能是“恐怖攻击行动”，警方人士透露，遭击毙的枪手是安全机构熟知的人物。

有媒体报道称，极端组织“伊斯兰国”已通过宣传机构发布消息称，对巴黎袭警枪击事件负责。枪击事件发生后，法国总统奥朗德在总统府召集会议，政府总理卡泽纳夫、内政部长费克尔和司法部长于尔沃阿斯等内阁成员与会，紧急商讨对策。

奥朗德在会后宣布：“我们确信事件调查方向是恐怖主义。”奥朗德还呼吁法国全国提高警惕。

选举本就是容易出现社会秩序混乱的场合，但法国近两年多历经巴黎连环恐攻、尼斯恐攻，比起2012年的法国大选，这次大选的攻击威胁显得更加迫切。

法国总统大选将于23日展开，选前3天，巴黎香榭丽舍大道发生枪击案，为原就充满安全风险的选举带来更迫切的威胁，预计投票日的维安将达最高等级警戒。