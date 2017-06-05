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又是恐袭！死亡人数或攀升到10人 伤者近50人

伦敦接连发生三起严重安全事件

【FX168财经报社】据BBC报道，当地时间周六(6月3日)晚上10时之后，伦敦警方陆续发生3起严重安全事件，分别发生在伦敦桥、博罗市场以及沃克斯豪尔区。

据悉，一辆白色货车在伦敦桥上冲撞行人，并有三名歹徒下车拿刀袭击行人，导致包括3名袭击者在内的至少10人死亡，伤者人数则增加到将近50个。

此外，有两名歹徒冲进位于伦敦桥附近博罗市场(Borough Market)的一家酒吧，用刀袭击顾客。

第三起发生在沃克斯豪尔区的为持刀伤人事件。

伦敦警方目前已将伦敦桥与博罗市场袭击事件定性为恐袭事件。伦敦警察厅表示，发生在沃克斯豪尔的伤人事件与发生在伦敦桥和博罗市场的事件没有关联。已抓捕一名嫌疑人。

警方随后称，三名袭击者驾驶一辆汽车冲入伦敦桥上的行人当中，然后在博罗市场刺伤人。

“武装警察随后迅速对三名男性嫌疑人作出英勇反击，袭击者最后在博罗市场中弹身亡，”英国国家反恐警察部门负责人Mark Rowley表示。

“不幸的是，除了被警方击毙的三名袭击者外，还有六人丧生，”他说道。

“警方在首次接警八分钟之内就击毙了嫌疑人。嫌犯当时穿着疑似炸弹背心，但后来证实并不是，”他指出。

据BBC报道，英国首相特蕾莎梅在一份声明中表示，伦敦事件可被当做一起潜在的恐袭来处理。

据央视新闻援引英国媒体报道，不久之前伦敦桥附近传出三次爆炸声；英国警方称已经击毙两名袭击者。十几分钟过后，伦敦桥附近再传巨大爆炸声，爆炸强度是此前传出的三起爆炸声的四五倍，警方证实近45分钟内一系列爆炸为“受控爆破”。

各国元首谴责恐袭

呼吁团结

事件发生后，英国首相特雷莎梅与国家安全部门召开紧急会议，包括保守党在内多个党派已宣布暂停为6月8日大选拉票。

美国总统特朗普在推特发文指：“只要是美国可以帮助伦敦与英国的，我们都会伸出援手－我们与你们同在，上帝保佑。”

欧盟执行委员会主席容克（Jean-Claude Juncker）表示：“以震惊的心情留意伦敦最新事件发展，我向受害者与他们的家人寄予哀思，并为他们祈祷。请确保安全。”

法国总统马克龙（Emmanuel Macron）表示： “面对这起最新惨剧，法国与英国站在同一边，我向罹难者及他们所爱的人寄予哀思。”

加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）说：“今晚伦敦发生可怕的新闻，我们持续高度留意状况。”

澳洲总理滕博尔（Malcolm Turnbull）表示：“面对伦敦令人震惊的恐怖攻击，我们为英国人民祈祷，并与他们休戚与共，这是我们一直以来的原则。”

特蕾莎·梅:

大选如期举行

当地时间6月4日，英国伦敦，英国首相特蕾莎·梅在唐宁街10号发表声明她表示，三名嫌犯均身着伪造的自杀式袭击背心，目的是为了制造恐慌。恐怖分子正在互相模仿，英国不会让恐怖主义有生存空间。英国大选活动将在明天恢复进行。

英国警方

在伦敦恐袭后拘捕12人

英国警方4日证实，已逮捕12名与伦敦3日晚发生的恐怖袭击有关的嫌疑人，目前搜捕和调查仍在继续。

英国警方当天在一份声明中说，伦敦桥附近的恐袭事件发生后，警方在伦敦东部的巴尔金地区逮捕12名嫌疑人，警方还在巴尔金地区一些地点继续搜查。