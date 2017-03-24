Friday, March 24th, 2017 | Posted by

华人科学家鲍哲南获“世界杰出女科学家奖”

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3月23日，在法国首都巴黎，华人科学家鲍哲南发表获奖感言。

 

【新华社巴黎】2017年度“世界杰出女科学家奖”颁奖典礼23日晚在巴黎举行，美国斯坦福大学华人教授鲍哲南和另外４位女科学家获得这一奖项。来自中国科技大学的博士后龙冉荣获“世界最具潜力女科学家奖”。

联合国教科文组织总干事博科娃在发表视频致辞时表示：“每一位获奖者都激励我们加倍努力去推动女性对科学做出贡献，她们证明人类的进步不能仅仅依靠男性，我们应该行动起来，让女性能够在研究、行政、教学以及所有科学学科领域都自主独立工作。”

鲍哲南长期致力于研究柔性电子，2015年她被《自然》杂志评为对全球科学界产生重大影响的年度十大人物之一。联合国教科文组织发布的消息说，这一奖项是为表彰她在开发人造皮肤领域做出的贡献。她领导的团队开发出一种能够感知压力并与大脑沟通的柔性人造皮肤，也许有一天会帮助用假肢生活的人获得真实触感。

其他荣获２０１７年度“世界杰出女科学家奖”的学者分别是来自沙特阿拉伯的有机化学专家尼雯哈沙卜、澳大利亚量子计算专家米歇尔西蒙斯、瑞士材料科学专家尼古拉斯波尔丁和智利天体物理学家玛丽亚特雷莎鲁伊斯。

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=178558

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