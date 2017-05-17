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勒索病毒横行引发互联网危机

【中新网5月17日电(何路曼)】综合报道，勒索病毒WannaCry在近几日里的肆虐让它将被永远写入人类互联网史册──从5月12日爆发至今，150多个国家的网络在短短数日内相继沦陷。这款仅3.3M大小的电脑病毒，在世界网络范围内掀起了一场“生化危机”。WannaCry最早爆发在英国，先是英国多家医院“中招”，随后数小时内扩散到全球范围。欧洲刑警组织总干事罗布·韦恩莱特称，截至15日，WannaCry造成至少有150个国家受到网络攻击，已影响到金融，能源，医疗等多个行业，造成严重的危机管理问题。消息称，这款恶意软件以类似于蠕虫病毒的方式传播，会扫描电脑上的TCP445端口(Server Message Block/SMB)，攻击主机并加密主机上存储的文件，然后要求以比特币的形式支付赎金，勒索金额约在300至600美元之间。这场浩劫在开始24小时后出现了一丝转机。5月13日晚间，一位22岁的英国程序员小哥似乎“误打误撞”找到了破局之策。他无意中发现了WannaCry的“隐藏开关”(Kill Switch)域名，遏制了病毒的进一步大规模扩散。然而，好消息并没有持续多久。5月14日， WannaCry勒索病毒出现了变种──WannaCry2.0。与之前版本的不同是，这个变种取消了Kill Switch，不能通过注册某个域名来关闭变种病毒的传播，该变种传播速度甚至会更快。