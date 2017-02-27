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创历史最低 特朗普上任首月支持率不足50%

【国际在线】据“美国之音”2月27日报道，最新民调显示，美国总统特朗普的支持率对于一个新任的国家元首来说处于有民调以来的最低点。这反映了他就任第一个月的工作表现和美国选民中政治观点继续尖锐对立。

美国全国广播公司和《华尔街日报》星期日在最近完成的这次调查中说，只有44%的美国人支持特朗普的工作表现，48%的美国人则持不赞成态度。接受调查的人群中，大约三分之一的受访者表示，特朗普在白宫的表现显示，他并不胜任这个工作。

最近的另外两个民调得到的结果相似。盖勒普的调查说，特朗普第一个月的支持率平均为42%。而昆尼皮亚克大学的民调显示，特朗普的支持率为38%，而持负面看法的比例为55%。

特朗普没有立即对最新的民调做出反应。不过，他在二月初发推文表示，“任何负面的民调都是假新闻，就像有线电视网(CNN)、美国广播公司(ABC)和全国广播公司(NBC)在大选期间进行的民调一样”，它们都预测特朗普会输给民主党总统候选人希拉里·克林顿。而11月8日的投票结果显示，特朗普赢得了颠覆性胜利。

特朗普上任后的前五个星期情况并不顺利。他不断指责美国主流媒体对他的行政当局的报道。他提名的最高法院大法官人选得到了共和党人支持，而他签署的旅行限令却被联邦法庭叫停，遭到一次司法挫折。旅行限令主要是暂时禁止七个穆斯林国家的公民进入美国。

全国广播公司指出，特朗普用了一个月的时间就得到了美国选民的负面的评价，而奥巴马总统首个任期内的民调支持率是在将近三年后才下滑到50%以下。小布什总统第一任时的支持率是在第四个年头才降低到50%以下。

美国全国广播公司表示，特朗普是现代民调创立以来第一位上任伊始选民支持率就低于50%的总统。