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刘丽莎任美国南旧金山市长

成110年来首位华裔市长

【中国侨网】据美国《世界日报》报道，当选公职12年的华裔刘丽莎(Lisa Lau Normandy)在今年度新议期再上一层楼，日前宣誓就任美国南旧金山市长，成为该市立案110年来的首位华裔市长。日裔松本(Karyl Matsumoto)则上任执行副市长。该市两最高职位均由亚裔妇女担任，政坛传为佳话。

南旧金山市又被称为“工业城”，是圣马刁县面积最广、税收最多的城市之一。该市主要收入并非来自房地产物业税，而是市内的许多高科技公司及零售业。在人口结构上，南旧金山是多元化城市。根据2010年人口普查局的资料，南旧金山市共有63000人口，三大族裔依次为白人(37%)、亚裔(36%)及西裔(34%)。2000年白人占44%、西裔占31%、亚裔是29%。

由当地时间12月5日晚间展开的南旧金山市新议期更改市政府的面貌。五名市议员中亚裔占三人，包括市长刘丽莎、副市长松本，另外三人均为男议员，一人为印度裔，两人为白人。

44岁的刘丽莎也是五名市议员中最年轻的一位。南旧金山市不对民选官员设任期限制，因此日裔松本自1997年当选市议员至今届满20年，曾四度担任市长。

刘丽莎的从政之路与许多华裔民选官员相同，都是由教育委员开始。2004年她竞选教育委员，首次参选即击败竞选连任的候选人，成为市史上首位华裔民选公职人员。2008-2010年担任教育委员会主席。2013年改换跑道，参选市议员，也是首次竞选就当选，今年再成功连任。

刘丽莎说，父母亲都是移民，父亲来自广东，青少年时代移民赴美，加入美军服务，原来住在洛杉矶。从军期间父亲被军部派驻韩国多年，就在韩国认识了母亲，其后再将母亲带到美国。