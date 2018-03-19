Monday, March 19th, 2018 | Posted by

共有8名候选人参加此次总统选举
2018年俄总统选举投票正式开始

当地时间3月18日，俄罗斯莫斯科，俄罗斯总统普京参加俄罗斯2018年总统大选投票。

当地时间3月18日，俄罗斯莫斯科，俄罗斯总统普京参加俄罗斯2018年总统大选投票。

 

【新华社俄罗斯堪察加彼得罗巴甫洛夫斯克】位于俄罗斯领土最东端的堪察加边疆区、楚科奇自治区等地的投票站当地时间188时开始开放，2018年俄总统选举投票正式开始。

据俄中央选举委员会公布的数据，约有11亿俄罗斯公民具有选举权，其中180多万人常年居住在国外。

俄为此次选举设立了97万多个投票站，其中在境外设立有400多个，各投票站分别于当地时间188时至20时开放。俄罗斯地跨多个时区，堪察加边疆区和楚科奇自治区等是最早开始投票的地区，位于俄领土西端的加里宁格勒的投票站开始投票的时间最晚。

在俄罗斯边远和交通不便的地区、极地地区、远洋轮船、边防哨所以及部分境外地区，俄总统选举投票已于２月２５日至３月１７日提前举行。

俄中央选举委员会将在329日前确认选举结果，并在选举结果确认后的３天内正式公布。

共有8名候选人参加此次总统选举，其中包括俄现任总统普京、俄联邦共产党推荐的格鲁季宁、俄自由民主党主席日里诺夫斯基等。

根据俄总统选举规则，在选举中获得50％以上选票者当选总统。如果候选人有两名以上，而其中任何一人都未能当选，中央选举委员会将宣布对得票领先的两名候选人进行第二轮投票，在第二轮投票中得票高者当选总统。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=209564

Posted by on Mar 19 2018. Filed under 国际新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added