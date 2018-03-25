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全美数百个城镇举行游行 反对枪支暴力

【新华网】当地时间24日，在华盛顿、在纽约、在洛杉矶、在波士顿……全美学生、教师、家长等在数百个城镇举行游行，呼吁加强枪支管控，遏制枪支暴力，提升校园安全，同时要求政客不要接受美国全国步枪协会等团体的政治献金。

这是美国学生在佛罗里达帕克兰校园枪击案后举行的第二次全国性示威游行。游行由枪击案幸存者发起，得到全美各界积极响应。抗议者在全美及世界多地同时发起800多个游行活动，发出“为生命游行”的呐喊。

在华盛顿，数十万人将连接国会和白宫的宾夕法尼亚大道挤得水泄不通。帕克兰校园枪击案生还者艾玛·冈萨雷斯登台发表演讲。她在讲话中提到了17名受害者每一个人的姓名并默哀致意，演讲时长６分20秒──她说，这正是枪手行凶的时长。

“为你们自己的生命战斗，现在还来得及。”双眼噙着泪水的冈萨雷斯以此结束演讲，现场呼声不断。

在纽约，中央公园西大道人山人海。游行者为帕克兰校园枪击案17名受害者默哀。当这17人的名字一个个被宣读的时候，这个曼哈顿平日最为喧闹的街区变得无比肃静。随后，游行队伍向纽约中城进发，人们沿途高呼口号，不少行人驻足鼓掌。

“我来游行是为了学生们在学校里能得到保护，不再担心被枪杀。”和朋友一起参加游行、来自新奥尔良的女大学生黛西·雷默对记者说。

美国公益组织“枪支暴力档案”的统计数字显示，今年初以来美国已有2883人死于枪支暴力，其中11岁以下的儿童有120人。另据报道，美国人共拥有枪支约3.57亿，几乎人均一把枪。