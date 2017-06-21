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全球难民和流离失所者人数达6560万创新高

【中新社北京6月20日电】综合消息：6月20日是“世界难民日”。联合国难民署发布的最新报告显示，全球难民和流离失所者人数创新高，达到空前的6560万人。广大难民的处境受到国际社会越来越多的关注。

联合国难民署19日发布的有关报告指出，截至2016年底，全球难民和流离失所者总数达到6560万人，这一数字与英国的总人口大致相当。

资料图：当地时间2017年3月14日，伊拉克摩苏尔，Hammam al-Alil难民营的难民，难民争抢救济面包。

报告指出，叙利亚、伊拉克和哥伦比亚面临严重的流离失所问题。叙利亚难民问题尤为突出，该国难民人数为550万，其国内流离失所者人数达650万。

报告同时透露，全球84%的难民生活在中低收入国家。尽管面临诸多挑战，2016年国际社会在帮助难民和流离失所者重返家园等方面仍取得了一些进展。

据法新社等媒体报道，联合国难民事务高级专员格兰迪表示，无论以任何角度来看，相关数字“令人无法接受”，更加表明防范和解决危机的重要性。他再次呼吁国际社会找到化解冲突、防止难民人数继续上升的有效方案。

联合国秘书长古特雷斯就世界难民日发表讲话说，更多的人正在逃避战乱和饥荒。他说，应该仔细思考那些流离失所者的勇气，以及那些欢迎难民者的同情心。

古特雷斯本人曾长期担任联合国难民事务高级专员，负责领导、协调全球难民事务。他曾多次就叙利亚、伊拉克等国难民问题发声，呼吁发达国家作出更大努力，帮助难民接收国积极接纳难民。

除联合国难民署外，联合国其他机构也通过多种方式纪念难民日。联合国儿童基金会19日任命19岁的叙利亚难民阿尔穆勒汗(Muzoon Almellehan)担任亲善大使，她由此成为该组织历史上最年轻、而且是首位以难民身份获此殊荣的亲善大使。

2000年12月4日，联合国大会决定从2001年起，把每年6月20日定为“世界难民日”。