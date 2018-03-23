Friday, March 23rd, 2018 | Posted by

俄中选委正式宣布普京赢得总统选举
就职典礼将于5月7日举行

当地时间3月23日，俄罗斯中央选举委员会总结并确认了俄总统选举的正式结果。决议草案指出，俄现任总统弗拉基米尔·普京以76.69%的得票率赢得本次大选。

当地时间3月23日，俄罗斯中央选举委员会总结并确认了俄总统选举的正式结果。决议草案指出，俄现任总统弗拉基米尔·普京以76.69%的得票率赢得本次大选。

 

【中新网】据“中央社”报道，俄罗斯中央选举委员会23日公布总统选举结果，普京以76.69%的得票率连任总统，这是俄选举史上最高得票率。普京当天发表全国讲话，感谢民众对他给予的支持，并承诺将兑现竞选承诺。

报道称，普京在讲话中感谢俄民众“前所未有”的支持，表示全民积极和团结对他十分重要，让他了解自己对国家和人民的巨大责任。

普京表示，现阶段俄罗斯有许多需要改进的地方，包括低收入、医疗保健体系缺失等。普京说，俄民众期望改变，俄罗斯现在需要“真正的突破”。

普京承诺将降低失业率、提高俄经济效率、增加国民实质所得、减少贫困、增加基础设施，改善教育和医疗保健缺失、解决住房问题及城镇更新；强调所有措施都将确保国家发展和提高人民生活水平，并以谋取国家、人民和子孙最大利益为根本。

根据俄罗斯中央选举委员会公布的最终数据，本次大选投票率为67.54%，普京以76.69%的得票率胜出，获得5000多万选民支持，远超过其他7名候选人，这也是俄罗斯选举史上开出最高得票率。

俄罗斯总统就职典礼将于57日举行。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=210096

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