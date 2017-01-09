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伊朗全国哀悼3天 拉夫桑贾尼心脏病发逝世

【新华网】当地时间1月8日下午，伊朗前总统阿克巴尔·哈什米·拉夫桑贾尼因病在德黑兰去世，享年82岁。伊朗政府宣布全国哀悼3天，葬礼会在星期二举行。

中国外交部发言人陆慷9日在例行记者会上表示，中方对伊朗前总统拉夫桑贾尼不幸逝世深表哀悼和惋惜。

拉夫桑贾尼是伊朗政坛最有影响力的人物之一。他1934年8月出生于伊朗克尔曼省一个干果种植农场主家庭，早年追随伊朗伊斯兰革命领导者、最高领袖霍梅尼。

1980年，拉夫桑贾尼担任伊朗伊斯兰革命胜利后首位议会议长，并连任至1989年。

1989至1997年，拉夫桑贾尼连续两届担任伊朗总统。卸任后，拉夫桑贾尼一直担任伊朗确定国家利益委员会主席。作为议会与宪法监护委员会之间的协调机构，确定国家利益委员会是直接由伊朗最高领袖委任的行政机构，负责解决议会及宪法监督委员会之间出现的立法冲突。

2007年至2011年，拉夫桑贾尼任伊朗专家会议主席。专家会议是选举伊朗最高领袖的最高权力机构，主要职责是讨论国家大事、监督领袖行为。根据伊朗宪法，专家会议可在领袖不称职或失去作为领袖的必要条件时废黜领袖。

拉夫桑贾尼被认为是伊朗政坛的“温和派”或“务实保守派”，他支持国内自由市场地位，赞成国有产业私有化，又在国际上保持温和形象。

拉夫桑贾尼重视发展对华友好关系，曾于1985年和1992年两度来华访问。