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伊斯兰合作组织举行特别首脑会议

宣布承认东耶路撒冷为巴勒斯坦国首都

【中新网】据外媒报道，伊斯兰合作组织峰会决议称，美国不能再为中东局势调解斡旋，峰会宣布东耶路撒冷为巴勒斯坦首都。

据媒体此前报道，巴勒斯坦总统阿巴斯13日在伊斯兰合作组织大会上称，今后将不允许美国作为调解者参与巴以和平进程。阿巴斯还将美国承认耶路撒冷为以色列首都的做法称为“打了巴勒斯坦人民一记世纪巴掌”。

同一天，美国国务卿蒂勒森表示，美国驻特拉维夫大使馆将最早于三年后迁往耶路撒冷。

报道援引蒂勒森的话报道：“这不会马上发生。可能最早是在三年后。”美国总统特朗普上周宣布，承认耶路撒冷为以色列首都，并签署文件，要求将驻以色列使馆搬迁至耶路撒冷。以色列对此反应积极，包括巴勒斯坦和中东国家在内的世界许多国家对此感到强烈不满。

沙特对深表遗憾

当地时间13日，沙特协商会议在首都利雅得开幕，沙特国王萨勒曼在会上表示，沙特反对美国在耶路撒冷问题上的决定，对此深表遗憾，并呼吁保障巴勒斯坦以东耶路撒冷为首都独立建国的合法权益。此外，萨勒曼还表示，沙特将会与盟国一起应对干涉海湾国家内部事务、加剧教派纠纷、破坏地区和平与稳定的行为。内政方面，沙特政府决心“公平而坚定地”处理腐败问题，继续推动“2030愿景”，减少国家经济对石油的依赖。

沙特协商会议是该国官方政务咨询机构，可以向国王和内阁提供法律及政策方面的建议，主席和成员均由国王任命。

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