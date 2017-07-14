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以纪念美国参加第一次世界大战100周年

美国总统特朗普出席法国国庆阅兵式

【新华社巴黎】法国传统的国庆阅兵仪式14日在巴黎举行，法国新任总统马克龙在香榭丽舍大街首次检阅部队。美国总统特朗普受邀出席阅兵仪式，以纪念美国参加第一次世界大战100周年。

当天上午，在９架喷出法国国旗红白蓝三色彩烟的飞机带领下，包括８架美军飞机在内的６０余架飞机依次掠过巴黎上空，拉开了阅兵式的序幕。由１４５名美国士兵组成的方阵率先登场，其中５名士兵身着１００年前美军参加一战时部队的军装。随后，法国不同军种的士兵方阵和摩托车队、马队、装甲车队等先后经过主席台。

据悉，本次阅兵共出动超过3700名士兵、２４１匹马、１４９辆军车和６２辆摩托车，另有９２架飞机和直升机参与了飞行表演。

仪式结束后，马克龙在主席台发表简短讲话，向为保护国家安全和社会安定作出贡献的军人致敬，并重申法美两国历史悠久的联盟关系不会改变。

马克龙随后前往尼斯，纪念去年７月１４日晚尼斯恐怖袭击中的８６名遇难者。面对严峻的反恐局势，今年法国国庆节阅兵式和庆祝活动采取了严格的安保措施，仅巴黎地区就有１．１万名宪兵、警察等参与安保工作。

２０１６年７月１４日晚间，３１岁的突尼斯裔法国男子穆罕默德·拉胡艾杰－布赫莱勒驾驶一辆卡车冲进尼斯欣赏国庆烟花的人群，致８６人死亡。

特朗普１３日上午抵达巴黎，并与马克龙就打击恐怖主义、叙利亚问题、气候治理、自由贸易等问题进行了会谈。这是特朗普当选美国总统后首次访问法国。