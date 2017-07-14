Friday, July 14th, 2017 | Posted by

以纪念美国参加第一次世界大战100周年
美国总统特朗普出席法国国庆阅兵式

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法国传统的国庆阅兵仪式14日在巴黎举。图为美国总统特朗普携夫人与法国新任总统马克龙携夫人出席法国国庆日阅兵式。

 

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法国轮式装甲车参加阅兵式。

 

【新华社巴黎】法国传统的国庆阅兵仪式14日在巴黎举行，法国新任总统马克龙在香榭丽舍大街首次检阅部队。美国总统特朗普受邀出席阅兵仪式，以纪念美国参加第一次世界大战100周年。

当天上午，在９架喷出法国国旗红白蓝三色彩烟的飞机带领下，包括８架美军飞机在内的６０余架飞机依次掠过巴黎上空，拉开了阅兵式的序幕。由１４５名美国士兵组成的方阵率先登场，其中５名士兵身着１００年前美军参加一战时部队的军装。随后，法国不同军种的士兵方阵和摩托车队、马队、装甲车队等先后经过主席台。

据悉，本次阅兵共出动超过3700名士兵、２４１匹马、１４９辆军车和６２辆摩托车，另有９２架飞机和直升机参与了飞行表演。

仪式结束后，马克龙在主席台发表简短讲话，向为保护国家安全和社会安定作出贡献的军人致敬，并重申法美两国历史悠久的联盟关系不会改变。

马克龙随后前往尼斯，纪念去年７月１４日晚尼斯恐怖袭击中的８６名遇难者。面对严峻的反恐局势，今年法国国庆节阅兵式和庆祝活动采取了严格的安保措施，仅巴黎地区就有１．１万名宪兵、警察等参与安保工作。

２０１６年７月１４日晚间，３１岁的突尼斯裔法国男子穆罕默德·拉胡艾杰－布赫莱勒驾驶一辆卡车冲进尼斯欣赏国庆烟花的人群，致８６人死亡。

特朗普１３日上午抵达巴黎，并与马克龙就打击恐怖主义、叙利亚问题、气候治理、自由贸易等问题进行了会谈。这是特朗普当选美国总统后首次访问法国。

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