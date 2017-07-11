Posted by admin

从安卡拉走到伊斯坦布尔

土耳其反对派几十万人徒步450公里“正义游行”

【世界之声网】为了抗议埃尔多安政权从去年７月１５日以来的严酷镇压，土耳其反对派组织徒步大游行，抗议者6月15日起从安卡拉开始“正义游行”，经过２５天，在7月9日汇集到伊斯坦布尔，人数达到几十万。

去年7月15日，土耳其发生未遂政变后，埃尔多安政权进行大镇压，有5万人被抓，包括教师，司法人员和军人在内的10万人被解职。本周三，土耳其警方抓了8个人权工作者，其中一人是国际大赦组织在土耳其的负责人。

土耳其反对派由共和人民党（CHP）党魁基里达欧鲁（Kemal Kilicdaroglu）领军，从安卡拉至伊斯坦布尔徒步走450公里的游行，挑战土耳其政治强人埃尔多安。７月９日几十万徒步示威者汇集到伊斯坦布尔市区的海边，临近一座关押很多反对派人士的监狱，其中有人民党议员贝尔贝洛格卢（Enis Berberoglu），他被控泄露国家机密给1家报社，被判处25年徒刑后，人民党党魁基里达欧鲁6月15日便开始游行。他说“徒步游行是为了被判刑的议员，被关押的记者，被解职的大学教师。”

25天中，参加这一非党派徒步抗议游行的人越来越多，在走了450公里后，进入伊斯坦布尔的抗议者人数多达几十万，是2013年以来人数最多的抗议示威活动。而在过去，只有土耳其总统埃尔多安才有能力召集如此多的人上街。人民党方面甚至说抗议者人数有两百万之多，但尚无法核实。