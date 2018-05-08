Tuesday, May 8th, 2018 | Posted by

亚美尼亚最新选举结果出炉:
反对党领导人当选总理

5月8日，在位于亚美尼亚首都埃里温的国民议会，尼科尔·帕希尼扬（前）在当选总理后接受采访。

5月8日，在位于亚美尼亚首都埃里温的国民议会，尼科尔·帕希尼扬（前）在当选总理后接受采访。

 

【海外网】当地时间58日，亚美尼亚议会选举结果出炉，反对党领导人尼科尔·帕希尼扬当选总理。

据俄罗斯卫星网此前报道，亚美尼亚议会51日在特别会议上举行的总理选举投票中，唯一的候选人帕希尼扬获得了105票中的45票，不够当选所需的53票，因此未能当选。

新华社早前报道称，根据规定，如果首次投票未能选出总理，议会将在7日内举行第二次投票。第二次投票前，总理候选人须得到三分之一以上议员的提名才能生效。如果仍不能选出新总理，议会将被解散并重新举行议会选举。

亚美尼亚国民议会53日宣布，反对党联盟领导人尼科尔·帕希尼扬已被正式提名为总理候选人，共有41名议员联署提名帕希尼扬为总理候选人。根据相关规定，帕希尼扬的总理候选人资格正式生效。

亚美尼亚首都埃里温及其他亚美尼亚城市413日爆发抗议活动，反对亚美尼亚前总统萨尔格相出任总理。亚美尼亚反对派人士帕希尼扬领导了此次抗议活动。17日，抗议者宣布亚美尼亚开始“天鹅绒革命”。同日，亚美尼亚国民会议议长阿拉·巴布洛扬宣布，根据国民议会的表决结果，前总统谢尔日·萨尔格相当选为国家总理。根据亚美尼亚不久前生效的新宪法，总理掌握实权。423日，萨尔格相表示，鉴于针对自己的抗议活动持续，他决定辞去总理一职。

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