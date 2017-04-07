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习近平同特朗普开始举行中美元首会晤

推动中美关系取得更大发展

【中新社美国棕榈滩镇4月6日电 (记者 蒋涛)】当地时间6日，中国国家主席习近平在美国佛罗里达州海湖庄园同美国总统特朗普举行中美元首会晤。两国元首进行了深入、友好、长时间的会晤，双方高度评价中美关系取得的历史性进展，同意在新起点上推动中美关系取得更大发展，更好惠及两国人民和各国人民。

下午5时许，习近平和夫人彭丽媛抵达海湖庄园，特朗普和夫人梅拉尼娅在停车处热情迎接。两国元首夫妇合影留念，亲切交谈。两国元首夫妇共同欣赏了特朗普外孙女和外孙演唱中文歌曲《茉莉花》并背诵《三字经》和唐诗。

会晤中，习近平指出，一段时间以来，我同总统先生保持了密切联系，进行了多次通话和通信。我很高兴应总统先生邀请来美国举行这次会晤。我愿同总统先生就中美关系和重大国际及地区问题深入交换意见，达成更多共识，为新时期中美关系发展指明方向。

习近平强调，中美两国关系好，不仅对两国和两国人民有利，对世界也有利。我们有一千条理由把中美关系搞好，没有一条理由把中美关系搞坏。中美关系正常化45年来，两国关系虽然历经风风雨雨，但得到了历史性进展，给两国人民带来巨大实际利益。中美关系今后45年如何发展？需要我们深思，也需要两国领导人作出政治决断，拿出历史担当。我愿同总统先生一道，在新起点上推动中美关系取得更大发展。特朗普再次欢迎习近平主席到访海湖庄园。特朗普表示，美中两国作为世界大国责任重大。双方应该就重要问题保持沟通和协调，可以共同办成一些大事。我对此次美中元首会晤充满期待，希望同习近平主席建立良好的工作关系，推动美中关系取得更大发展。特朗普愉快接受了习近平主席发出的访华邀请，并期待尽快成行。

中美两国元首还介绍了各自正在推进的内外优先议程，并就有关地区热点问题交换了意见。